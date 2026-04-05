Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde hava durumunun büyük ölçüde bulutlu olması öngörülüyor.

Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi’nin büyük kısmı (Zonguldak hariç), ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde yağış bekleniyor. Bunun yanında Balıkesir’in doğu kesimleri ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK ŞEKLİNDE YAĞACAK

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, kıyı Ege ve Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun bazı noktalarında gök gürültüsünün eşlik edebileceği ifade ediliyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek alanlarda ise yağışların zaman zaman karla karışık yağmur ve kar biçiminde olabileceği belirtiliyor.



Sıcaklıkların Ege kıyıları ile Trakya’da birkaç derece yükselmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, yer yer orta şiddette esmesi bekleniyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul, Ankara, İzmir boyunca hava parçalı bulutlu. İstanbul 18, Ankara 16, İzmir ve Antalya 20, Bursa 19 derece. Antalya'da hala sağanak geçişleri var. Poyraz İstanbul'da hafif, İzmir'de sert esecek.

ÇARŞAMBA'DAN SONRA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İstanbul'da çarşamba gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek olan sıcaklıklar çarşamba günü 15, perşembe günü ise 14 dereceye düşecek.