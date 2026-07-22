İstanbul’un kuzey sahillerinde hırçınlaşan Karadeniz, tatilcilerin planlarını suya düşürdü. Meteorolojik değerlendirmelerin ardından harekete geçen ilçe kaymakamlıkları, can güvenliğini tehdit eden yüksek dalga boyları sebebiyle peş peşe yasak kararları aldı.

Beykoz Sahillerinde 5 Günlük Kısıtlama

Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Karadeniz’e açılan tüm sahiller, plajlar ile koylarda rüzgar ve dalga şiddetinin tehlikeli boyutlara ulaştığı vurgulandı. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca alınan karar doğrultusunda, 23-27 Temmuz tarihleri arasında 5 gün boyunca ilçede denize girmek tamamen yasaklandı.

Arnavutköy ve Sarıyer’de Dalga Alarmı

Benzer bir tedbir kararı da Arnavutköy ve Sarıyer cephesinden geldi: