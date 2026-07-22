İstanbul’un kuzey sahillerinde hırçınlaşan Karadeniz, tatilcilerin planlarını suya düşürdü. Meteorolojik değerlendirmelerin ardından harekete geçen ilçe kaymakamlıkları, can güvenliğini tehdit eden yüksek dalga boyları sebebiyle peş peşe yasak kararları aldı.
Beykoz Sahillerinde 5 Günlük Kısıtlama
Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Karadeniz’e açılan tüm sahiller, plajlar ile koylarda rüzgar ve dalga şiddetinin tehlikeli boyutlara ulaştığı vurgulandı. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca alınan karar doğrultusunda, 23-27 Temmuz tarihleri arasında 5 gün boyunca ilçede denize girmek tamamen yasaklandı.
Arnavutköy ve Sarıyer’de Dalga Alarmı
Benzer bir tedbir kararı da Arnavutköy ve Sarıyer cephesinden geldi:
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Arnavutköy: Kaymakamlık, kıyılarda yükselen dalga boylarının can güvenliği riski oluşturması gerekçesiyle İl İdaresi Kanunu kapsamınca yarın gün boyunca denize girilmesini yasakladı.
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Sarıyer: Son meteorolojik raporları inceleyen Sarıyer Kaymakamlığı, yarın gün bitimine kadar dalga yüksekliğinin tehlike arz etmeye devam edeceğini bildirdi. Olası bir müessif olayın önüne geçebilmek adına ilçedeki Kısırkaya Halk Plajı geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı.