İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

BEYKOZ'DA 2 GÜN YASAK GETİRİLDİ

Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarındaki Karadeniz sahilleri, plajlar ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiği bildirildi. Bu kapsamda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu doğrultusunda 9 Eylül Çarşamba ve 10 Eylül Perşembe günleri denize girişlere izin verilmeyeceği belirtildi.

SARIYER’DE KISIRKAYA PLAJI KAPATILACAK

Sarıyer Kaymakamlığı da meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda çarşamba ve perşembe günlerinde yüksek dalga beklendiğini açıkladı.

Can güvenliğinin korunması ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Kısırkaya Halk Plajı’nın iki gün boyunca girişlere kapatılmasına karar verildi.

ŞİLE’DE BAZI ALANLARDA KONTROLLÜ GİRİŞ

Şile’de ise poyraz nedeniyle deniz koşullarının risk oluşturabileceği belirtildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamaya göre Ayazma ve Ağva plajlarında belirlenen alanlar dışında denize girmek yasaklandı.

Ayazma Plajı’nda, Şile Liman mendireğinin etkisi altındaki dolgu alanından başlayarak 500 metre mesafede bulunan Yelken Plaj İşletmesi’ne kadar olan bölümde yalnızca cankurtaranların oluşturacağı kontrollü alanlarda denize girilebilecek.

Ağva Plajı’nda ise dere kenarındaki fener mendireğinden itibaren 200 metrelik bölümde cankurtaranların oluşturacağı kontrollü alanlar dışında denize girişe izin verilmeyecek.

Kaymakamlık, Ayazma ve Ağva plajlarının saat 18.00 itibarıyla tamamen boşaltılacağını da duyurdu.