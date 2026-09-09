Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçenin Karadeniz’e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarında dalga boyunun yüksek olması nedeniyle denize girmenin 9 Eylül Çarşamba ve 10 Eylül Perşembe günlerinde yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, kararın 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alındığı belirtildi.

SARIYER’DE KISIRKAYA HALK PLAJI KAPATILDI

Sarıyer Kaymakamlığı da son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 9 ve 10 Eylül tarihlerinde dalga boyunun yüksek olmasının beklendiğini duyurdu. Can güvenliği açısından olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Kısırkaya Halk Plajı’nın deniz ve plaj girişlerinin 10 Eylül Perşembe günü bitimine kadar geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

ŞİLE’DE AYAZMA VE AĞVA PLAJLARINA KISITLAMA

Şile Kaymakamlığı’nın açıklamasında ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre rüzgarın kuvvetli, dalga boyunun ise yüksek olacağı belirtildi. Poyrazın etkili olması beklenen 9 ve 10 Eylül tarihlerinde Ayazma Plajı ile Ağva Plajı’nda, cankurtaranların oluşturacağı kontrollü alanlar dışında denize girmenin yasaklandığı açıklandı.

PLAJLAR SAAT 18.00’DE BOŞALTILACAK

Şile’deki düzenlemeye göre Ayazma Plajı’nda Şile Liman Mendireği’nin etkisi dahilindeki dolgu alanından başlayarak 500 metre mesafedeki Yelken Plaj işletmesine kadar olan bölüm, Ağva Plajı’nda ise dere kenarındaki fener mendireğinden itibaren 200 metrelik alan kapsamında uygulama yapılacak. Her iki plajdaki kontrollü alanların da saat 18.00 itibarıyla boşaltılacağı bildirildi.