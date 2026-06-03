İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu üç ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

1 Haziran Pazar günü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin Pendik Esenler Mahallesi’ndeki bir evi “zula” olarak kullandıkları tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.Ç. (31) ve İ.Ç. (44) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır 10 gram amfetamin ele geçirilirken, evde gerçekleştirilen aramalarda ise 8 parça halinde toplam 5 kilo 80 gram amfetamin, 3 hassas terazi, bir vakum cihazı ve 3 cep telefonu bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, “TCK 188” kapsamında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.Ç. ve İ.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.