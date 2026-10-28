İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen düzenlemeler kapsamında Üsküdar’da, saat 08.00’den etkinlikler sona erene kadar Harem Sahil Yolu’nun Kıyı Emniyet ile Şemsipaşa Caddesi arasındaki bölümü araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergâha bağlanan cadde ve sokaklarda da araç geçişine izin verilmeyecek.

Sürücüler, alternatif olarak Doğancılar, Tunusbağı, Nuh Kuyusu, Selimiye İskele ve Hâkimiyeti Milliye caddelerini kullanabilecek.

KADIKÖY'DE BAĞDAT CADDESİ KAPANACAK

Kadıköy’de saat 07.00’den etkinlik bitimine kadar Bağdat Caddesi’nin Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ile Rüzgargülü Çıkmaz Sokak (Kızıltoprak Meydanı) arasındaki bölümü ve bu güzergâha çıkan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Bu bölgede ulaşım için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile D-100 kara yolu alternatif olarak kullanılabilecek.

Bağdat Caddesi’nin Kasadar Sokak ile Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi arasındaki kesiminde ise saat 17.00’den etkinlik bitimine kadar trafik akışı durdurulacak. Sürücüler, Şemsettin Günaltay Caddesi ve D-100 kara yoluna yönlendirilebilecek.

Ataşehir’de saat 08.00’den etkinlikler sona erene kadar Ataşehir Bulvarı’nın Şubat Sokak ile Turgut Özal Bulvarı arasındaki bölümü ve bu güzergâha bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergâh olarak Meriç, Sedef ve Dicle caddeleri belirlendi.

Ataşehir Bulvarı’nın Turgut Özal Bulvarı ile Ihlamur Bulvarı arasındaki kesiminde ise saat 16.00’dan etkinlik bitimine kadar araç geçişi sağlanamayacak.

Bu bölgede Dereboyu, Meriç ve Dicle caddeleri ile Ataşehir Bulvarı’nın Metropol AVM yönü alternatif güzergâhlar olarak kullanılabilecek.

Cumhuriyet Bayramı programları nedeniyle uygulanacak trafik düzenlemelerinin etkinlikler sona erene kadar devam etmesi bekleniyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları dikkate almaları gerekiyor.