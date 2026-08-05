İstanbul Küçükçekmece'de 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sefaköy mevkisi D-100 Karayolu Avcılar istikametinde saat 07.00 sıralarında yaşanan olayda, seyir halindeki 34 BLN 100 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, arıza yapması sebebiyle yolun kenarında park halinde bekleyen İETT otobüsüne arkadan şiddetle çarptı.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan araç sürücüsü ile otomobilde bulunan Gökhan Gaş (35) ve Nazlı Cesur (28), yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar yönünde tüm şeritler bir süreliğine trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

KAZA ANI MOBESE KAMERASINA YANSIDI

Kaza anına ilişkin ortaya çıkan MOBESE kamerası görüntülerinde; İETT otobüsünün yol kenarında durduğu, arkadan gelen otomobilin ise hızla savrularak otobüse çarptığı anlar saniye saniye yer aldı.