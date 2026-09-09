İstanbul Valiliği, kent sakinlerinin sağlığını korumak amacıyla plajlarda yürütülen rutin denetim ve su analizi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Valilikten yapılan resmi açıklamada, 4 Eylül tarihinde halkın yoğun olarak tercih ettiği 15 ayrı plajdan su numunelerinin alındığı bildirildi.

3 PLAJDA KİRLİLİK STANDARTLARI AŞILDI

Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen incelemelerde, üç farklı noktadan alınan numunelerin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı ve kirlilik oranlarının limitlerin üzerinde kaldığı belirlendi. Kirlilik saptanan ve yüzmeye kapatılması kararlaştırılan bölgeler şunlar oldu:

Bakırköy: Yeşilköy International Hospital önü

Bakırköy: Yeşilköy Polis Merkezi önü

Sarıyer: Gümüşdere Plajı

İBB VE İLGİLİ KURUMLARA RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

Valilik açıklamasında, muhtemel kirlilik kaynaklarının hızla tespit edilmesi, mevcut kirliliğin giderilmesi ve gerekli altyapı/çevre çalışmalarının başlatılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili kurumlara resmi bildirimde bulunulduğu kaydedildi.

BELEDİYELERE "GEÇİCİ OLARAK KAPATIN" TALİMATI

Halkın deniz kirliliğinden olumsuz etkilenmemesi için ilgili ilçe belediye başkanlıklarına talimat gönderildiğini belirten İstanbul Valiliği, şu ifadeleri kullandı: