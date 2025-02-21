Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2021 yılında Y.A. isimli kişinin bir firmaya yaklaşık 3 kilogram altın ve döviz yatırarak kar payı ödemesi almaya başladığını ancak bir süre sonra bu ödemelerin yapılmadığını bildirmesi üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmalarda, söz konusu firmanın, Y.A.'nın da aralarında bulunduğu toplam 9 kişiyi kar vaadiyle dolandırarak büyük bir miktarda haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Mağdurların toplam zararı 31 milyon lira olarak belirlendi.

Ekipler, şüphelilerin saklandığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek E.K., Ö.Ş., B.K. ve O.G.'yi gözaltına aldı. Operasyon sırasında çok sayıda belge ve doküman da ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel evrakta sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi.