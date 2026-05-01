stanbul'un Esenyurt ilçesinde güne yangın paniğiyle başlandı. Çok katlı bir binada çıkan yangın, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olay, saat 08.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi 1650. Sokak üzerinde yer alan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki 35 katlı binanın 32'nci katında bulunan bir daireden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Dairedeki yangın kısa sürede büyüyerek etkisini artırdı.
Yüksek katlı binadan yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede olası bir tehlikeye karşı geniş güvenlik önlemleri alırken, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.