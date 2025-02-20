İstanbul'da Gaziosmanpaşa ilçesindeki 5 katlı bir binanın 3'ncü katında bulunan dairede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Karadeniz Mahallesi 1143. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'ncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Bina sakinleri merdiven yardımı ile tahliye edilirken, ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, inceleme başlatıldı.