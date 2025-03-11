Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde kaçak göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonda, 287 kaçak göçmen yakalandı. Turizm ruhsatı olmadan günübirlik konaklama yapıldığı belirlenen 18 evin sahibine 2 milyon 448 bin TL idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren polis ekipleri, 1 Mart ile 6 Mart arasında kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce yapılan çalışma sonucu kaçak göçmenlerin yaşadığı 49 ev ve 24 iş yeri tespit edildi.
6 gün süren operasyonlarda, 287 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Operasyon düzenlenen adresler arasındaki 13 iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlenerek belediyeye bildirilirken, turizm ruhsatı olmadan günübirlik konaklama yapıldığı belirlenen 18 evin sahibine 2 milyon 448 bin TL idari para cezası uygulandı.