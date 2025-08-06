Deprem riski ile yaşayan milyonlarca İstanbullu, deprem olmadan bile çökebilecek binalarda yaşamak zorunda kalıyor. EVA Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Muammer Durmuş’a göre, İstanbul’da 1.5 milyon yapı risk altında ve 600 bin bina her an çökebilir.

Durmuş bu kapsamda kentsel dönüşümün, artık yalnızca bir mühendislik meselesi değil, toplumsal bir güvenlik politikası olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Durmuş, imar haklarının yetersizliğine ve teknik engellere çare bulunması gerektiğini de belirtti.