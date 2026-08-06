İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

2 ADRES VE ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Çalışmalar kapsamında Beylikdüzü’nde 2 adrese ve bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli D.K. gözaltına alındı.

Adresler ve araçta yapılan aramalarda 34 kilo 850 gram eroin ile 28 kilo 50 gram metamfetamin olmak üzere toplam 62 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.