Dün 20.00-22.00 saatleri arasında 222 noktada, 1667 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı. Operasyona bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı 5 bot destek verdi.
22.00-23.59 saatleri arasında 1576 personel, umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirdi. Toplamda 373 bin 978 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Denetimlerde 24 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 10 kurusıkı tabanca, 74 fişek, 2166 gram uyuşturucu madde, 1435 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. 491 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, 16 iş yerine idari işlem yapıldı. 43 kişiye toplam 58 bin 535 lira para cezası kesildi, 37 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.
Trafik denetimlerinde 48 bin 205 araç ve 4130 motosiklet kontrol edildi. 2396 araç ve motosiklet ile 34 sürücüye işlem yapılırken, 16 araç trafikten men edildi. Toplam 1 milyon 945 bin 913 lira trafik cezası uygulandı.