Megakentte sıcak hava etkisini sürdürüyor.
Gün içinde hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükseldiği kentte, gece saatlerinde yüksek nem oranları bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'da gece boyunca nem oranı yüksek seviyelerde seyredecek.
YÜZDE 100'Ü ZORLAYACAK
Nem oranının özellikle 03.00-06.00 saatleri arasında yüzde 96'ya ulaşacağı tahmin edilirken bazı bölgelerde yüzde 99 seviyelerinin görülebileceği belirtildi.
Gece saatlerinde sıcaklık ve nem şöyle:
- Cuma 21.00-00.00: Sıcaklık 26 derece, nem yüzde 87
- Cumartesi 00.00-03.00: Sıcaklık 25 derece, nem yüzde 94
- Cumartesi 03.00-06.00: Sıcaklık 23 derece, nem yüzde 96
NEM SADECE İSTANBUL'DA YOK...
Öte yandan Hava Forum'un aktardığına yüksek nem oranlarının beklendiği iller arasında İstanbul'un yanı sıra Antalya, Adana, Mersin, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Hatay, Rize ve Osmaniye de yer alıyor.