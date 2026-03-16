İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla eski kayıp dosyalarını yeniden incelemeye aldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ekipler Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva’dan 2019’dan bu yana haber alamayan ablası Sevara Zakhıdova’nın yaptığı kayıp başvurusunu yeniden ele aldı.

“KÖTÜ KOKU GELİYORDU”

Soruşturma kapsamında kadının Maltepe’de yaşadığı evde komşuların bilgisine başvuruldu.

Komşular, Tursunboeva’nın eşi Ersin Y.’nin kendilerine eşinin deport edilip ülkesine döndüğünü söylediğini anlattı.

O dönem daireden kötü kokular geldiğini belirten komşular, Ersin Y.’nin ise güvercin beslediğini söyleyerek kokunun bundan kaynaklandığını iddia ettiğini ifade etti.

ÜLKEDEN ÇIKIŞ KAYDI YOK

Yapılan incelemelerde Tursunboeva’nın Türkiye’den çıkış yaptığına dair herhangi bir kayıt bulunmadı.

Kadının adına kayıtlı cep telefonunun ise o dönemde Türkiye’de aktif olarak kullanıldığı tespit edildi. Ablası Zakhıdova’nın ifadesinde ise çift arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığı belirtildi.

KAYIP BAŞVURUSUNDAN SONRA BOŞANMA DAVASI

Polis ekipleri, Ersin Y.’nin kayıp başvurusundan kısa süre sonra eşinin kendisini terk ettiği gerekçesiyle boşanma davası açtığını belirledi.

5 yıllık yasal sürecin ardından 2024’te Tursunboeva’nın davaya cevap vermemesi üzerine mahkeme tarafından boşanmaya karar verildi.

ÇOCUKLARA BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABA BAKTI

Soruşturmada çiftin iki çocuğuna Ersin Y.’nin anne ve babasının Aydın Didim’de baktığı belirlendi.

Şüphelinin bazı dönemlerde arkadaşı Anıl Y.’nin kimliğini kullandığı ve şehir ile yurt dışı seyahatlerini bu kimlikle yaptığı da ortaya çıktı.

Ayrıca kayıp başvurusundan sonra Tursunboeva ve Ersin Y.’ye ait SIM kartların değiştirildiği ve faturaların düzenli ödendiği tespit edildi.

EVDE LUMİNOL ÇALIŞMASI

Savcılık izniyle evde yapılan “luminol” çalışmasında mutfak ve balkonun bazı bölümlerinde kan tepkimesi bulundu.

SINIR KAPISINDA TESPİT EDİLDİ

Polis, şüpheli Ersin Y.’nin 9 Mart 2026’da Gürcistan’dan çıkış yaparak Artvin’deki Sarp Hudut Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığını belirledi. Bunun üzerine zanlı ile İstanbul’daki arkadaşı Anıl Y. eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgusunda Ersin Y., eşiyle mutfakta tartıştıklarını, ardından sopayla başına vurarak öldürdüğünü söyledi.

Cinayetin ardından cesedi Maltepe’deki çatı katı evlerinin balkonuna bıraktığını, ertesi gün marketten bahçe kumu alarak kokuyu bastırmaya çalıştığını, daha sonra cesedi kireçlediğini ifade etti.

CESEDİ PARÇALAYIP ÇÖPE ATTI

Şüpheli, kokunun devam etmesi üzerine cesedi mutfakta parçaladığını, üç ayrı poşete koyarak evine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki çöp konteynerine attığını anlattı.

Ardından çocuklarını arkadaşı Anıl Y. ile birlikte ailesine teslim ettiğini söyledi.

CİNAYETİN NEDENİNE İLİŞKİN İDDİA

Ersin Y., eşinin ablasının kendisine Tursunboeva’nın eski sevgilisiyle çekilmiş özel görüntülerini gönderdiğini, bu nedenle aralarında çıkan tartışmanın büyüdüğünü ve kavga sırasında cinayeti işlediğini öne sürdü.

ARKADAŞI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Diğer şüpheli Anıl Y. ise cinayetten haberi olmadığını, yalnızca kimliğini verdiğini ve çocukların Gebze Otogarı’na götürülmesine yardım ettiğini söyledi.

YER GÖSTERME YAPTI

Ersin Y., savcıya yer gösterme işlemi yaparak cinayeti nasıl işlediğini anlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.