İstanbul'da bu bayramda aciller doldu taştı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bayramın ilk günü acile başvuranların sayısını açıkladı. TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ Açıklamada bulunan Güner, “Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul genelinde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Vatandaşlarımızın büyük bölümü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiş olup, sağlık ekiplerimiz bayram süresince kesintisiz şekilde görevlerinin başındadır. Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum“ dedi.

