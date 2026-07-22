Olay, 26 Haziran Cuma günü gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.K., 8 aylık hamile eşi için tatlı almak amacıyla evden çıktı.

Yolda yürüdüğü sırada A.K.’nin önü 3 kişi tarafından kesildi. Şüphelilerin cep telefonu ve parasını gasbetmek istemesi üzerine çıkan arbedede A.K., bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbi de dahil olmak üzere vücudunun 6 farklı yerinden bıçaklanan A.K., kanlar içinde yere yığıldı.

EŞİ DE AYNI HASTANEYE GETİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olayı öğrenen ve yaşadığı stres ile üzüntü nedeniyle erken doğum riski başlayan A.K.’nin hamile eşi de aynı hastaneye götürüldü. Durumu kritikleşen kadın acil sezaryene alındı.

BABA, ANNE VE BEBEK YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Hastanede doktorların müdahalesiyle A.K. ve eşi hayata tutunurken, dünyaya gelen bebek sağlık ekiplerinin gözetimine alındı. Bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gören anne, baba ve bebek, sağlık durumlarının iyiye gitmesi üzerine tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Öte yandan 3 şüphelinin olay öncesinde güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin caddede yan yana yürüdükleri anlar yer aldı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden H.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin, olaya karıştığı belirlenen ve firari olan diğer 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.