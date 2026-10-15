İSKİ, Kağıthane İçme Suyu Arıtma ve Terfi Merkezleri’ni besleyen enerji sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 9 ilçenin 88 mahallesinde yaşanan su kesintisinin giderildiğini açıkladı. Açıklamada, "Sistem tam olarak saat 13.00 itibariyle normale dönecektir. Afetten kaynaklanan geçici su kesintisi nedeniyle abonelerimizin gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür ederiz" denildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’nden 9 ilçede yaşanan su kesintilerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kağıthane İçme Suyu Arıtma ve Terfi Merkezlerimizi besleyen enerji sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 14 Ekim 2026 günü saat 16:20’den itibaren 9 ilçemizin (Gaziosmanpaşa, Sultangazi Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş) toplan 88 mahallesine su verilememiştir.

Kesinti süresince vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla, etkilenen bölgelerdeki abonelerimize SMS yoluyla gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda, ilgili mahallelerde yaşayan abonelerimize, 14 Ekim 2026 tarihinde su kesintisinin saat 20.00’ye kadar süreceğine ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilmiş; kesintinin devam etmesi üzerine 15 Ekim 2026 saat 11.00’e kadar su verilemeyeceği hususunda ikinci bir SMS ile yeniden bilgilendirme yapılmıştır.

Söz konusu arıza 15 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00 itibariyle giderilmiş abonelerimize su verilmeye başlanmıştır. Sistem tam olarak saat 13.00 itibariyle normale dönecektir.

Arızanın meydana gelmesinden itibaren İdaremiz ve BEDAŞ AŞ. elemanları devreye girmiş, problemin Alibeyköy Şalt sahasından tesislerimizi besleyen 34,5 kw lik iletim hatlarında bulunan yeraltı kablolarında meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu iletim hattının sorumluluğunun BEDAŞ AŞ’ye ait olması nedeniyle, arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar İdaremiz ve BEDAŞ AŞ ekiplerinin koordinasyonuyla yürütülmüştür. Olumsuz hava koşullarının beraberinde getirdiği tüm güçlüklere rağmen, sabaha kadar büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürülen çalışmalar neticesinde arıza sabah saatlerinde giderilmiştir.

İstanbul’un su hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin en kısa sürede giderilmesi amacıyla, zorlu hava şartlarına aldırmaksızın gece boyunca görev yapan İdaremiz ve BEDAŞ AŞ ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Hemşerilerimize kesintisiz ve güvenilir hizmet sunma sorumluluğuyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımızı sürdürürken, afetten kaynaklanan geçici su kesintisi nedeniyle abonelerimizin gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.”