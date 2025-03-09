İstanbul'a su sağlayan barajların günlük doluluk oranı belli oldu.

İSKİ'nin resmi verilerine göre, 9 Mart Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 77,65 olarak ölçüldü.

Barajların doluluk oranı dün yüzde 77.65 olarak ölçülmüştü.

Barajların doluluk oranı ise şöyle:

Ailbey Barajı: %64,96

Büyükçekmece Barajı: %74,18

Darlık Barajı: %75,81

Elmalı Barajı: %94,79

Istrancılar Barajı: %81,46

Kazandere Barajı: %82,71

Pabuçdere Barajı: %81,98

Sazlıdere Barajı: %57,08

Terkos Barajı: %80,07

Ömerli Barajı: %87,05