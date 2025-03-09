İstanbul'a su sağlayan barajların günlük doluluk oranı belli oldu.
İSKİ'nin resmi verilerine göre, 9 Mart Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 77,65 olarak ölçüldü.
Barajların doluluk oranı dün yüzde 77.65 olarak ölçülmüştü.
Barajların doluluk oranı ise şöyle:
Ailbey Barajı: %64,96
Büyükçekmece Barajı: %74,18
Darlık Barajı: %75,81
Elmalı Barajı: %94,79
Istrancılar Barajı: %81,46
Kazandere Barajı: %82,71
Pabuçdere Barajı: %81,98
Sazlıdere Barajı: %57,08
Terkos Barajı: %80,07
Ömerli Barajı: %87,05