Kurban Bayramı'nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, sabahın erken saatlerinde kesim alanlarına gitti. Bazı kişiler, kurbanlıkları keserken hayvanların darbeleriyle ya da kesici aletlerle kendilerini yaralayıp hastanelik oldu.

Kurban etlerini doğrarken elinden yaralanan Mehmet Aydın, "Kurbanı ben kesmedim. Evde etleri ayıklarken elimi kestim. Bir şey yok, 2 dikiş atıldı" dedi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde de kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan insanlar hastanelere akın etti.

'KAZAYLA KOLUMUZU KESTİK'

Sultangazi'de kesim yaptığı sırada yaralanarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Serdar Demirbaş ise, "Hayvanı kestik. Tam derisini yüzerken o sırada kazayla kolumuzu kestik. 5 dikiş var, onun haricinde bir şey yok Allahın izniyle. Kurban keserken dikkatli olsunlar, acele etmesinler. İyi bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. .