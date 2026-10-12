İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'un haftalık hava tahmin raporunu açıklayarak vatandaşları aniden soğuyacak hava ve kuvvetli fırtınaya karşı uyardı.

12 Ekim Pazartesi günü parçalı bulutlu ve 25 derece civarında seyreden havanın, Salı gününe bağlanan gece yarısından itibaren kuzeyli rüzgarların etkisiyle sert bir şekilde değişeceği bildirildi.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK, FIRTINA KANAT AYIRACAK

AKOM raporuna göre; hafta sonu 28 derecelere ulaşarak yaz değerlerine yaklaşan sıcaklıklar, Salı gününden itibaren Yıldız ve Poyraz yönlü kuzeyli rüzgarların kuvvetlenmesiyle 8 ila 10 derece birden gerileyerek mevsim normallerinin altına düşecek. Soğumayla birlikte kent genelinde hızı saatte 50 ila 80 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtına etkili olacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT: METREKAREYE 60 KG YAĞIŞ DÜŞEBİLİR

Yağışların Salı günü gök gürültülü sağanak şeklinde başlaması (5-15 kg/m²), Çarşamba günü ise etkisini artırarak metrekeraye 30 ila 60 kg arasında kuvvetli sağanak şeklinde düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL 7 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

12 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu, En Düşük: 16°C / En Yüksek: 25°C

13 Ekim Salı: Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu (5-15 kg), En Düşük: 15°C / En Yüksek: 20°C

14 Ekim Çarşamba: Fırtına ve Kuvvetli Sağanak Yağmurlu (30-60 kg), En Düşük: 14°C / En Yüksek: 18°C

15 Ekim Perşembe: Parçalı Bulutlu, En Düşük: 13°C / En Yüksek: 18°C

16 Ekim Cuma: Parçalı Bulutlu, Yerel Yağmurlu (1-4 kg), En Düşük: 14°C / En Yüksek: 19°C

17 Ekim Cumartesi: Çok Bulutlu, Hafif Yağmurlu (2-5 kg), En Düşük: 13°C / En Yüksek: 17°C

18 Ekim Pazar: Çok Bulutlu, Hafif Yağmurlu (2-5 kg), En Düşük: 13°C / En Yüksek: 18°C

AKOM, olası çatı uçması, ağaç devrilmesi ve su baskınlarına karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

YURT GENELİNDE SAĞANAK VE KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre olumsuz hava koşulları sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak; güney ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece düşerken, yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Özellikle Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Başkent Ankara ve İzmir dahil olmak üzere birçok kentte gün boyu aralıklı sağanak geçişleri öngörülürken; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

TOZ TAŞINIMI VE DENİZLERDE 8 KUVVETİNDE FIRTINA UYARISI

Hava muhalefetinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için toz taşınımı uyarısı yapıldı; düşen hava kalitesi ve azalan görüş mesafesine karşı dikkat çekildi. Deniz ulaşımında da fırtına alarmı verildi. Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'in doğu kesimlerinde rüzgarın 8 kuvvetine kadar çıkacağı ve dalga boyunun 3,5 metreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Ege denizlerinde ise kuvvetli sağanak nedeniyle görüş mesafesinde belirgin düşüşler yaşanabileceği bildirildi.