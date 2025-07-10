Marmara Bölgesi ve İstanbul son zamanların en sıcak yaz dönemini yaşamaya devam ediyor. Yaşanan sıcak günlerde de İstanbul'un su kaynakları tüketimi oldukça geriledi.

Ekoltv.com.tr'nin derlediği haberde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nün 10 Temmuz tarihli verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların genel doluluk oranı yüzde 62.09 olarak güncellendiği aktarıldı.

GÜNLÜK 191 MİLYON DAMACANA SU KULLANILIYOR

Rekor sıcaklık oranlarının görüldüğü günden sonra yapılan ölçümlerin verileri İSKİ tarafından açıklandı. İSKİ’nin resmi sitesinde yer alan verilere göre son 24 saatte 3 milyon 639 metreküp su tüketildi. Bu da yaklaşık 191 Milyon 526 bin damacana suya denk geliyor.

İŞTE BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından açıklanan güncel verilere göre, barajlardaki doluluk oranları da şu şekilde kaydedildi: