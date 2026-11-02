İstanbul konut piyasasında taşınma veya kiralama kararlarında kira bedeli kadar aylık bina giderleri de belirleyici hale geldi.

Yıl sonu yaklaşırken lüks konut projelerinde aylık 70 bin lira seviyelerine ulaşan aidatlar, kiracıların yanı sıra gayrimenkul sahiplerinin maliyet hesaplarını da doğrudan değiştiriyor. Bazı merkezi noktalarda aidat bedelleri, çevre semtlerdeki ortalama ev kiralarını geride bırakıyor.

BOŞ KALAN DAİRE EV SAHİBİNE MALİYET YARATIYOR

Ortak alan masraflarının yükselmesi, özellikle yatırım amacıyla alınan 1+1 ve stüdyo tipi küçük dairelerin getirilerini etkiliyor.

Kiralama sürecinde boş geçen aylara ait tüm aidat ve ortak giderler mülk sahibi tarafından karşılanıyor. Örneğin, aylık aidatı 45 bin lira olan bir konutun iki ay kiracı bulamaması durumunda mülk sahibi, kira geliri elde edemediği gibi 90 bin liralık sabit ortak gideri ödemekle yükümlü kalıyor.

GİDER KALEMLERİNDE ASLAN PAYI PERSONELDE

Sitelerin aylık bütçelerinde en büyük payı çalışan maliyetleri oluşturuyor. Donanımlı sitelerde toplanan aidatların ortalama yüzde 55'i güvenlik, temizlik ve teknik personel maaşlarına ayrılıyor.

Bu kalemi ortak alanların elektrik faturaları, havuz işletme masrafları ve asansör periyodik bakım giderleri izliyor.

Hizmetlerin sınırlı olduğu küçük ölçekli binalarda ise masraflar daire sayısına göre bölünüyor. Bağcılar ve Ümraniye gibi ilçelerde personeli bulunmayan 8-10 dairelik binalarda; yalnızca merdiven temizliği, bina aydınlatması ve rutin giderler için konut başına aylık 1.500 ile 2 bin lira arasında ödeme yapılıyor.

YENİ DÖNEM BÜTÇELERİ İÇİN YASAL SÜREÇ

Gelecek yılın tahmini harcamalarını içeren işletme projelerinde son karar Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında kat malikleri kuruluna ait.

Yönetim tarafından hazırlanan işletme projesine kat maliklerinin tebliğ tarihinden itibaren yasal süre içinde itiraz hakkı bulunuyor. İtiraz durumunda veya olağan genel kurul toplantılarında kat malikleri, sunulan bütçeyi onaylama, kalemleri revize etme veya reddetme yetkisine sahip.