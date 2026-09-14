Kaza, Alibeyköy Mahallesi Dar Yokuşu Sokak'ta meydana geldi. Yokuş aşağı ilerleyen ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Demir korkulukları aşan araç, 11 katlı binanın ilk 3 katındaki balkonlara çarptıktan sonra binanın bahçesine düştü. 2 KİŞİ YARALANDI İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI Kaza nedeniyle sokağın giriş ve çıkışı polis ekipleri tarafından şerit çekilerek kapatıldı. Kaza yapan otomobilin sabah saatlerinde vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi. KAZA ANI KAMERADA Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin önce binanın demir korkuluklarına, ardından balkonlara çarptığı ve bahçeye düştüğü görülüyor.

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