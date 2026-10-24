Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece’nin Gültepe Mahallesi İkbal Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Bir süre önce eşini kaybeden Ö.U., kızı H.U.’yu yetiştirme yurduna verdi. İddiaya göre H.U., bugün arkadaşı A.R. ile birlikte yurttan kaçarak babasının evine geldi. Durumu fark eden baba, iki genç kızı dışarı çıkmamaları için odaya kilitledikten sonra yurt yetkililerine haber verdi.

ÇARŞAFLA KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Evden çıkamayan H.U. ve A.R., dairenin 3’üncü kattaki penceresinden çarşaf sarkıtarak aşağı inmeye çalıştı. Ancak genç kızlar aşağıya inmeye çalışırken çarşaf koptu. İki kızdan biri zemine, diğeri ise kömürlük çatısına düşerek ağır yaralandı.

GENÇ KIZLARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı genç kızlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan kızlardan A.R.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayın meydana geldiği dairede incelemelerde bulundu. Ekipler, baba Ö.U.’yu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.