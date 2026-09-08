İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde 42 yaşındaki Berat Topay, kardeşi Sinan Topay ile birlikte yaklaşık 4-5 yıldır tanıdıkları 43 yaşındaki Şenol Karataş’ın evine gitti. Sabah’ta yer alan habere göre Karataş, bir süre masaj yaptıktan sonra Topay’ın boynunu tutup çekti. Müdahalenin hemen ardından kendisini kötü hisseden Topay, kısa süre sonra bilincini kaybetti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Topay’ın kalbinin durduğu belirlendi. Yeniden hayata döndürülen ve entübe edilen Topay, yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Şenol Karataş, ifadesinde 5-6 yıldır hacamat ve masaj yaptığını, masörlük kurs belgesinin bulunduğunu söyledi. Topay’a zarar verme kastının olmadığını savunan Karataş, neden fenalaştığını bilmediğini belirtti.

Adliyeye sevk edilen Karataş, "Taksirle Ölüme Neden Olma" ve 1219 Sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından tutuklandı.

UZMANDAN KRİTİK UYARI

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Kenan Zafer Aksungur, özellikle boyun bölgesine yapılan bilinçsiz manipülasyonların ciddi risk taşıdığını belirtti. Aksungur, gerekli muayene ve kontroller yapılmadan gerçekleştirilen müdahalelerin felç, hatta ölümle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Uzman, bu tür işlemlerin yalnızca gerekli eğitimi almış doktor veya fizyoterapistler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.