İstanbul'da gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, sokak ortasında yüzüstü yere yatarak trafiğin akışını durdurdu. Yoldan geçmek isteyen sürücüler ve olayı evlerinden izleyen mahalle sakinleri, yolun ortasında yatan kadını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
KORNALARA ALDIRIŞ ETMEDİ
Olay sırasında sokağa giren lüks bir otomobilin sürücüsü, kadını fark edince aracını durdurmak zorunda kaldı. Sürücü uzun süre selektör yapıp korna çalarak kadının çekilmesini bekledi ancak kadın istifini bozmadı. Yerde yüzüstü yatan kadının yaralı olmadığı, elindeki cep telefonuyla ilgilendiği, ekranı izlediği ve hatta yaşananları kayda aldığı görüldü. Kornaya basmanın işe yaramadığını anlayan sürücü, bir süre sonra aracından inerek kadının yanına gitti.
OLAY HALA AÇIKLIĞA KAVUŞMADI
Yaşananları pencere ve balkonlarından endişeyle izleyen mahalle sakinleri arasında geçen diyaloglar da dikkat çekti. Vatandaşlar olayın bir trafik kazası olmadığını belirtirken, olaya tanık olan bir kişi kadının kısa süre önce bir aracın üzerinde bulunduğunu ve ardından yola düştüğünü öne sürdü.