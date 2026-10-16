İstanbul 2. seçim bölgesinde seçmenlerin tercihlerini ortaya koyan anketin sonuçları açıklandı. Anketçi ve veri analisti Murat Kızılboğa tarafından paylaşılan araştırmaya göre, “Bu pazar genel seçim olsa” sorusuna verilen yanıtlar, bölgedeki siyasi dengelerde değişime işaret etti.

Anket sonuçlarında YENİ Parti yüzde 38,6 oy oranıyla ilk sırada yer alırken AKP yüzde 32,8 ile ikinci oldu. İki parti arasındaki fark 5,8 puana ulaştı. Önceki genel seçimde bölgede birinci sırada bulunan AKP’nin oy oranındaki gerileme dikkat çekti.

AKP’NİN OY ORANI 5,49 PUAN GERİLEDİ

Araştırmaya göre AKP’nin İstanbul 2. bölgedeki oy oranı yüzde 32,8 olarak ölçüldü. Bir önceki genel seçimde yüzde 38,29 oy alan parti, böylece 5,49 puanlık düşüş yaşadı.

Bu sonuçla birlikte AKP, önceki seçimde lider olduğu bölgede ikinci sıraya gerilerken YENİ Parti ilk sıraya yükseldi.

DEM PARTİ OYLARINI ARTIRDI

Ankette DEM Parti’nin oy oranı yüzde 9,4 olarak belirlendi. Bir önceki genel seçimde Yeşil Sol Parti adıyla seçime giren parti, İstanbul 2. bölgede yüzde 7,46 oy almıştı.

Açıklanan oranlar, DEM Parti’nin önceki seçime göre oyunu 1,94 puan artırdığını gösterdi.

MHP’DE 1,91 PUANLIK KAYIP

MHP’nin İstanbul 2. bölgedeki oy oranı ankette yüzde 3,9 olarak açıklandı. Parti, bir önceki genel seçimde bölgede yüzde 5,81 oy almıştı.

İki seçim arasındaki karşılaştırmaya göre MHP’nin oy oranı 1,91 puan geriledi.

TİP’İN OY ORANI YÜZDE 3,8

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) oy oranı yüzde 3,8 olarak ölçüldü. Bir önceki genel seçimde yüzde 3,69 oy alan partinin desteğinde sınırlı bir artış görüldü.

İYİ PARTİ’DE DİKKAT ÇEKEN GERİLEME

Anket sonuçlarında İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 3,6 olarak kaydedildi. Parti, bir önceki genel seçimde İstanbul 2. bölgede yüzde 8,56 oy almıştı.

Bu verilere göre İYİ Parti’nin oy oranı 4,96 puan düştü.

YENİDEN REFAH PARTİSİ YÜZDE 3’TE KALDI

Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı yüzde 3 olarak açıklandı. Parti, bir önceki genel seçimde aynı bölgede yüzde 3,83 oy elde etmişti. Buna göre partinin oy oranında 0,83 puanlık gerileme yaşandı.

Ankette “diğer” seçeneğini tercih edenlerin oranı ise yüzde 4,9 olarak ölçüldü.