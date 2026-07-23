İstanbul’da etkisini sürdüren kavurucu sıcaklarla birlikte kentin birçok ilçesinde dev çekirgeler gündem oldu. Özellikle akşam saatlerinde ışığa gelerek ortaya çıkan devasa çekirgeler; Arnavutköy, Silivri, Beykoz, Sarıyer, Pendik, Maltepe, Başakşehir ve Sultangazi başta olmak üzere çok sayıda ilçede paniğe yol açtı.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde; dev çekirgelerin pencere kenarlarında gezindiği, balkonlara konduğu ve açık bulunan pencerelerden doğrudan evlerin içine girdiği görüldü. Vatandaşların şaşkınlıkla kaydettiği görüntüler arasında, yakaladığı dev çekirgeyi kavanoza koyup beslemeye çalışanlar bile yer aldı.

DEV ÇEKİRGELER İSTANBULDE SİNEKLİKLERE İLGİYİ ARTTIRDI

Evlere giren dev çekirgeler yüzünden kapı pencere açamaz hale gelen vatandaşlar, çareyi sineklik taktırmakta buldu. Son günlerde sineklik imalatçıları ve montajcıları telefonlarının susmadığını belirtirken, kent genelinde sineklik satışlarında tam anlamıyla bir patlama yaşanıyor.

Balkon ve pencere açıklıklarını kapatmak için adeta birbirleriyle yarışan İstanbulluların yoğun ilgisi sonrası piyasadaki güncel sineklik fiyatları da merak konusu oldu.

İŞTE PİYASADAKİ GÜNCEL SİNEKLİK FİYATLARI

Sineklik fiyatları; seçilen ürünün modeline (pileli/akordiyon, menteşeli, cırt cırtlı, stor) ve uygulanacağı kapı veya pencerenin ölçülerine göre değişiklik gösteriyor. Piyasada öne çıkan ortalama fiyat aralıkları ise şu şekilde:

Cırt Cırtlı / Yapışkanlı Tüller: 60 TL - 200 TL (Standart ölçü, pratik ve kendinden yapışkanlı)

Menteşeli (Tak-Çıkar) Sineklikler: 120 TL - 1.000 TL

Pileli (Akordiyon) Pencere Sinekliği: 350 TL - 900 TL (Ölçüye ve malzeme kalitesine göre)

Pileli Kapı Sineklikleri: 750 TL - 1.500 TL ve üzeri

Vatandaşlar evlerini korumak için sineklik önlemlerine sarılırken, iddialara yanıt veren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kentte herhangi bir "çekirge istilası" ya da tarımsal zarar durumunun kesinlikle bulunmadığını vurguladı.

Sahada 7/24 izleme yaptıklarını belirten yetkililer; bu canlıların bölgenin kendi doğal popülasyonuna ait zararsız türler olduğunu, hava sıcaklıkları ve ışık etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaştıklarını ifade etti. İnsanlar için bir tehlike oluşturmayan ve doğadaki börtü böcekle beslenerek ekolojik dengeyi sağlayan bu dev komşulardan korunmanın en pratik ve zararsız yolu ise uzmanlara göre de pencerelere sineklik takmaktan geçiyor.