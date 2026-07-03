Sarıyer Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde Karadeniz kıyılarında dalga yüksekliğinin artmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçe sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın iki gün süreyle deniz ve plaj girişlerine kapatılmasına karar verildiği ifade edildi. Arnavutköy Kaymakamlığı da benzer gerekçelerle ilçedeki sahillerde 4-5 Temmuz tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alındığı belirtildi. Öte yandan Beykoz Kaymakamlığı da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda aynı tarihler arasında denize girilmesinin yasaklandığını açıkladı. Yetkililer, vatandaşların uyarıları dikkate almalarını ve yasak süresince denize girmemelerini istedi.

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