İstanbul'un Şişli ilçesindeki Büyükdere Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Çevredekiler alevlere yangın tüpü ile müdahale ederken, otobüsü saran alevler itfaiye tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Büyükdere Caddesi'nde Beşiktaş istikametine doğru seyir halinde olan 34 HO 2497 plakalı İETT bünyesindeki özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Otobüsten yükselen dumanları fark eden trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine otobüs şoförü aracı emniyet şeridine çekti.
Otobüsün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşların, alev alev yanan otobüse yangın tüpüyle yaptıkları müdahale yetersiz kalırken, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenilirken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın sebebiyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.