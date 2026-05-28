Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek şehir dışına çıkan vatandaşlar, İstanbul trafiğinde büyük bir rahatlama yarattı. Bayramın ikinci günü sabah saatlerinde kent genelinde trafik oldukça akıcı şekilde ilerledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 09.00 itibarıyla şehirdeki yoğunluk yalnızca yüzde 1 olarak ölçüldü.
KRONİK NOKTALARDA BÜYÜK SAKİNLİK
Özellikle iş günlerinde ve günün hemen her saatinde uzun araç kuyruklarına sahne olan TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisi ile O-3 bağlantı yolu gibi noktalarda alışılagelmişin dışında bir sakinlik hakimdi. Sürücülerin yollarda kesintisiz bir şekilde ilerlediği görülürken, boş kalan ana arterler ve bağlantı yolları dron ile havadan kayıt altına alındı.