İstanbul'da bir alışveriş merkezinde İsrail ordusunda görev yaptığı öne sürülen Klodya Medina'ya yönelik protestolar büyüdü. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, Gazze'deki saldırılara tepki göstermek amacıyla Medina'yı protesto etti.

Alışveriş merkezinde "Ülkemde siyonist istemiyoruz" ve "Geri git" sloganları yükselirken gerginliğin artması üzerine AVM tahliye edildi.

AVM'DEN ÇIKARILDI

Özgürlük Nöbeti Platformu'na bağlı aktivistler, AVM'de alışveriş yaparken karşılaştıkları Medina'nın karşısına çıktı.

Grup Türk ve Filistin bayrakları açtı ve slogan attı. AVM'ye polis ekipleri de sevk edildi.

Yaşanan gerginliğin ardından AVM boşaltıldı. Medina ise güvenlik görevlileri eşliğinde AVM’den çıkarıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞLARDI

7 Ekim Hareketi ise Medina'nın İsrail ordusu mensuplarını sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye getirdiğini ve bu kişilere sağlık ile konaklama hizmeti sunulmasında rol aldığını öne sürdü. Hareket, 16 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.