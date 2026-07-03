Olay, saat 18.00 sıralarında Ümraniye ilçesine bağlı Necip Fazıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinde faaliyet gösteren bir kafeye henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

2 KİŞİ YARALANDI

Silah sesleri üzerine çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kafede ve çevresinde delil çalışması yaptı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.