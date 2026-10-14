İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Sultangazi Cebeci mahallesi Selçuklu Bulvarı'ndaki alt geçidi su bastı.
İtfaiye ekipleri alt geçitte ilerlemeye çalışan ve mahsur kalan bir aracı kurtarmak için çalışıyor.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Sultangazi Cebeci mahallesi Selçuklu Bulvarı'ndaki alt geçidi su bastı.
İtfaiye ekipleri alt geçitte ilerlemeye çalışan ve mahsur kalan bir aracı kurtarmak için çalışıyor.
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