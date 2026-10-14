İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Sultangazi Cebeci mahallesi Selçuklu Bulvarı'ndaki alt geçidi su bastı.

İtfaiye ekipleri alt geçitte ilerlemeye çalışan ve mahsur kalan bir aracı kurtarmak için çalışıyor.

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