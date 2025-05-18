Kaza, 10 Nisan tarihinde Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak’taki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Tamir için yaklaşık 2 metre havaya kaldırılan bir otomobilin altına inceleme yapmak için giren servis müdürü Fatih Taştan, henüz bilinmeyen bir nedenle aracın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taştan, 22 gün süren yoğun bakım mücadelesinin ardından 2 Mayıs’ta yaşamını yitirdi.

İki çocuk babası olan Taştan’ın ölümüyle ilgili polis, iş yeri sahibi S.A. ile otomobil sahibi D.E.B.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anı, tamirhanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin lifte kaldırılması, Taştan’ın aracın altına girmesi, otomobilin aniden devrilmesi ve ardından yaşanan panik anları yer alıyor. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.