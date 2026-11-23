Dün akşam saatlerinde İstanbul Sarıyer’in Uskumruköy Mahallesi’nde bir dişi aslanın sokaklarda dolaştığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, aslanın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri de arama çalışmalarına katıldı.

Öte yandan, dişi aslan olduğu öne sürülen hayvanın ekipler tarafından termal kamerayla da görüntülendiği öğrenildi.

VATANDAŞLARA EVLERİNDEN ÇIKMAMALARI UYARISI

İstanbul Valiliği, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.00 sıralarında Uskumruköy’de bir aslanın güvenlik kameralarına yansıdığını açıkladı.

Olayın ardından bölgede çalışma başlatıldığını belirten Valilik, çevrede yaşayan vatandaşların gerekli tedbirler konusunda uyarıldığını bildirdi.

Açıklamada, aslanın yakalanmasına yönelik çalışmaların Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sürdürüldüğü ifade edildi.

Ayrıca aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiği ve hayvanın sağ olarak yakalanması için çalışmaların titizlikle devam ettiği kaydedildi.

MİLLİ FUTBOLCU DA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Sarıyer’de aslan alarmı sürerken, arama çalışmalarında dikkat çeken bir isim de yer aldı. Galatasaraylı milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın da aslanın arandığı bölgede bulunduğu ve çalışmalara destek verdiği görüldü.

ASLANIN YERİ TESPİT EDİLDİ

Milli Parklar Müdürlüğü, Sarıyer'de aranan dişi aslanla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sarıyer Doğa Koruma ve Millî Parklar Şefliği ile Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekiplerinin, güvenlik kamerası görüntülerinin kaydedildiği bölgede termal kameralarla arama yaptığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda aslanın ormanlık alandaki konumunun tespit edildiği bildirildi.

Ekiplerin, aslanı ormanlık alandan açık ve güvenli bir alana çıkarmayı, ardından uzman veteriner hekimler tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirerek sağlıklı şekilde yakalamayı planladığı kaydedildi. Jandarma ekiplerinin ise çevrede yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardığı aktarıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN VATANDAŞLARA UYARI

Sarıyer Belediye Başkanı da bölgede devam eden arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aslanın sürekli yer değiştirdiğini belirten Başkan, vatandaşların güvenliği ve ekiplerin çalışmalarını rahatlıkla sürdürebilmesi için bölge halkından evlerinden çıkmamalarını istedi.

Aslanın daha önce biri tarafından yetiştirilmiş ve beslenmiş olabileceğini düşündüklerini ifade eden Başkan, hayvanın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

"ASLAN HİÇ DUYMADIK"

Mahalle sakinleri, Sarıyer'de ortaya çıkan aslan nedeniyle büyük korku yaşadıklarını anlattı. Aslan haberini aldıktan sonra şaşkınlık ve endişeye kapıldıklarını belirten vatandaşlar, yaşadıkları tedirginlik nedeniyle uyuyamadıklarını ifade etti.

Bir mahalle sakini, "Kedi, köpek duyduk da aslan hiç duymadık. Çok şaşırdık, korkudan uyuyamıyorum" derken, bir başka vatandaş ise "Aslan, timsah duyuyorduk ama gerçek olduğunu düşünmüyorduk. Gerçekmiş. Herkes şaşkınlıkla olacakları bekliyor" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.