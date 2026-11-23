Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan ihbar üzerine başlatılan arama çalışmaları sabah saatlerinde yoğunlaştırıldı.

Arama faaliyetlerinin koordinasyonu için Uskumruköy Mahalle Muhtarlığı kriz merkezi olarak belirlendi. Jandarma ve ilçe zabıta ekipleri, dişi olduğu değerlendirilen hayvanı canlı yakalamak amacıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Aslanın bulunduğu tahmin edilen ormanlık alan ile yakınındaki villaların çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Söz konusu bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde gerçekleştirilirken, ekiplerin çalışmaları dronlarla da havadan görüntülendi.

ASLANIN SAHİBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Aranan hayvanın kime ait olduğuna ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Yetkililer, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aslanın tavukların yanından geçmesine rağmen hayvanlara saldırmadığının görüldüğünü belirtti.

Ancak bu durumun aslanın bir kişi tarafından yetiştirildiğini kanıtlamadığını vurgulayan yetkililer, sahibine ilişkin kesin bir tespit olmadığının altını çizdi.

Hayvanın sahibi varsa kendisinin ortaya çıkması veya bu yönde bir ihbar yapılması gerektiğini belirten yetkililer, şu aşamada önceliklerinin aslanın yerini belirleyerek güvenli şekilde yakalanmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

KOMANDOLAR SAHAYA İNDİ

Sarıyer'de dişi aslan görüldüğü yönünde yapılan ihbar üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında devam ediyor. Çalışmalara komando birlikleri de katıldı.

UZMANINDAN VATANDAŞLARA ASLAN UYARISI

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Yavuz Karaca da arama çalışmaları devam ederken vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Vatandaşların aslanı bulmak amacıyla kendi başlarına ormanlık alanlara girmemesi gerektiğini belirten Karaca, hayvanla karşılaşılması halinde ani hareketlerden kaçınılmasını istedi.

Karaca, aslanın kendisine doğru hızla kaçan bir kişiyi av ya da tehdit olarak algılayarak saldırabileceğine dikkat çekti. Böyle bir durumda yapılması gerekenin hayvana yaklaşmadan, yavaşça ve dikkat çekmeden bölgeden uzaklaşmak olduğunu belirten Karaca, karşılaşma yaşanması halinde vakit kaybetmeden yetkililere haber verilmesi gerektiğini söyledi.