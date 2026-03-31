İstanbul'da jandarma ekiplerine gelen bir ihbar üzerine Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükkılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Beyciler Köyü mevkisinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş 306 kilogram at eti ele geçirildi. Araçta bulunan N.B., İ.A. ve D.S. isimli şahıslar ekipler tarafından gözaltına alındı.
Yürütülen soruşturmanın genişletilmesiyle Hallaçlı Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğe de operasyon düzenlendi. Ekiplerin çiftlikte yaptığı detaylı aramalarda, kesilen atlara ait çok sayıda kemik parçası tespit edildi. Ayrıca adreste 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Çiftlikte bulunan Özbekistan uyruklu 4 ve Türkmenistan uyruklu 1 kişinin de ifadelerine başvuruldu.
Ele geçirilen etler, gerekli incelemelerin yapılması ve ardından imha edilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çiftlikte bulunan yaklaşık 120 atla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatılırken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı öğrenildi.