İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde 3 kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hafif yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezindeki bir müşteri, alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerine giderek 2 kişinin şüpheli bir paket taşıdığı şeklinde şikayette bulundu.

Güvenlik görevlilerinin durdurduğu 2 şüpheli, küfrederek zorluk çıkarınca alışveriş merkezinin dışına çıkarıldı.

Burada güvenlik görevlileriyle tartışmaya devam eden 2 kişi, uzaklaşmaya başladıkları sırada kendilerini şikayet eden müşteriyi görünce saldırmaya başladı.

Güvenlik görevlilerinin araya girmesine rağmen saldıran 2 şüpheli, kendilerini şikayet eden müşteriyi bıçakla kolundan yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Yaralıya ambulansta pansuman yapılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.