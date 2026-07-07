Kartal’da bulunan bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında hafta sonu yaşanan olay, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Park halindeki gümüş renkli bir otomobilin içerisinde uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edilen çift, o sırada otoparkta bulunan vatandaşların radarına takıldı. Kamusal alanda yaşanan bu durumu fark eden çevredekiler, çifte sert tepki gösterdi.

"POLİS GELECEK, NE YAPIYORSUNUZ"

Olay anı, duruma sinirlenen bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, öfkeli bir kadının kapısı yarı açık olan aracın yanına giderek içerideki çifte adeta isyan ettiği görüldü. Sert bir tonla tepki gösteren kadın, "Polis gelecek! Ne yapıyorsunuz siz? Arabanın içinde ne yapıyorsunuz!" diyerek bağırdı. O sırada orada bulunan bir başka erkek vatandaşın da araca doğru "Ya ayıp ayıp" sözleriyle tepki gösterdiği duyuldu.

HIZLA KAÇTILAR

Hiç beklemedikleri bir anda çevredekilerin baskınına uğrayan ve kayda alınan çift, neye uğradığını şaşırdı. Büyük panik yaşayan sürücü, gelen tepkiler üzerine hızla aracın kapısını kapatıp kontağı çevirdi. Öfkeli kalabalığın bağırışları arasında geri manevra yapan otomobil, otoparktan süratle uzaklaşarak gözden kayboldu.

Toplum açık alanda sergilenen bu davranışlar ve sonrasında yaşanan gerilim, görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kullanıcıların bir kısmı kamusal alandaki bu tür davranışlara tepki gösterirken, bir kısmı da olayın kayda alınış şeklini tartışmaya açtı.