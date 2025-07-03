İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, aile içi tartışmada Recep Kütükçü’nün (54) bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin anne F.K. ve oğulları M.K. (32) ile Y.R.K. (22) gözaltına alındı. Olay, 30 Haziran saat 21.40 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Servis’i arayan bir kişi, babalarının bıçağın üzerine düşerek yaralandığını bildirerek yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Recep Kütükçü’nün sağ dizinde derin bir kesi tespit etti. Yapılan incelemede Kütükçü’nün kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı şüpheli bulan Cinayet Büro Amirliği soruşturma başlattı.

"KAZAYLA OLDU, BİZİ ÖLDÜRECEKTİ"

Anne F.K. ve iki oğlu ifadelerinde Recep Kütükçü’nün bıçakla kendilerine saldırdığı sırada dengesini kaybedip düştüğünü ve bıçağın bacağına saplandığını öne sürdü. F.K. ifadesinde, “Eşim alkol alıyordu. Tartışma sırasında bıçak çekti ve bizi öldürmekle tehdit etti. Oğullarım araya girerken yere düştü ve bıçak bacağına saplandı” dedi.

KANLI EŞYALAR ÇÖPTE BULUNDU

Polisin yaptığı detaylı çalışmada ise olay sonrası şüphelilerin evdeki bazı eşyaları çöpe attıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Çöp konteynerinde kanlı bir şort, bez ve sandalye bulundu. Ayrıca olayda kullanıldığı değerlendirilen iki bıçak da incelenmek üzere emniyete alındı. Polis, dairenin giriş kısmının olaydan sonra temizlendiğini de tespit etti.

Anne, iki oğlu ve onlara yardım ettiği iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edilirken, F.K. adliye girişinde "Kazayla oldu. O beni öldürecekti. Kurtulmak için mücadele ettim" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.