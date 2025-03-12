Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul, İzmir ve Balıkesir’de hafif sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma, yurt genelinde ise pus ve yer yer sis etkili olacak.

MGM'nin açıklamasına göre, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Ayrıca, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve kar erimeleri ile buzlanma olaylarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Hava sıcaklıkları ise Ankara'da en yüksek 23, en düşük 6; İstanbul’da en yüksek 20, en düşük 12; İzmir’de ise en yüksek 24, en düşük 12 derece olacak.