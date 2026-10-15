İstanbul’da dün etkili olan fırtına ve şiddetli sağanak yağış kent genelinde hayatı adeta felç etti. Yolların göle döndüğü metropolde çok sayıda araç sel sularına kapılırken, yüzlerce ev ve iş yerini su bastı.

Afad ve İBB ekipleri alarma geçerken metrekareye 242 kilogram yağışın düştüğü Beykoz başta olmak üzere, kent genelinde son 41 yılın en yüksek yağış rekorlarından biri kaydedildi.

Yaşanan bu büyük felaketin ardından gözler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) açıkladığı güncel baraj verilerine çevrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından baraj havzalarına düşen tarihi yağış miktarı, su seviyelerinde beklenmedik sert bir yükselişe yol açtı. İSKİ’nin 15 Ekim 2026 sabahı duyurduğu verilere göre, dün genel doluluk oranı yaklaşık yüzde 38 seviyelerinde seyrederken yağışların ardından bu oran bir günde yüzde 45’in üzerine fırladı.

ELMALI YÜZDE 100 SEVİYESİNE ÇIKTI

Yağışın en yoğun hissedildiği bölgelerde yer alan Elmalı Barajı'nda dün yüzde 77,79 olarak ölçülen doluluk oranı, fırtına ve sağanağın etkisiyle tam kapasiteye ulaşarak yüzde 100 seviyesine çıktı.

Istrancalar Barajı'nda dün yüzde 43,73 olan su seviyesi iki katına yakın artışla yüzde 84'ün üzerine tırmandı. Kentin en kritik su depolarından Alibey Barajı’nda dün yüzde 34,44 olan oran yüzde 68 civarına, Ömerli Barajı yüzde 54,25'ten yüzde 62 seviyelerine ve Darlık Barajı ise yüzde 59,91'den yüzde 68 seviyesine yükseldi.

BÜYÜK BARAJLARDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTI

Diğer ana su kaynaklarında da belirgin artışlar yaşandı; Büyükçekmece Barajı %26,04'ten %29 seviyelerine, Terkos Barajı %30,57'den %34,5 seviyelerine, Sazlıdere Barajı ise %20,16'dan %27 seviyelerine tırmandı. Kazandere Barajı %7,71'den yaklaşık %8,5'e, Pabuçdere Barajı ise %2,93'ten %3,3 seviyelerine kadar yükseldi.

Kente büyük zarar veren ve can kayıplarına yol açan felaket, baraj havzalarında ise son yılların en yüksek su girdilerinden birinin yaşanmasını sağladı.