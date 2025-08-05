Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerde kiralar 40 bin liranın üzerine çıkarken, bazı bölgelerde bu rakam 100 bin lirayı aşıyor. Uygun fiyatlı daire bulmak isteyen öğrenciler ise emlakçılara yoğun talep gösteriyor.
EVLER 30 BİNDEN 50 BİN LİRAYA FIRLAYACAK
Kira artış beklentisi ve ev bulma zorluğu nedeniyle birçok öğrenci, daireleri görmeden fotoğraflar üzerinden kiralamaya başladı. Sektör temsilcilerine göre, bu yıl 30 bin liraya kiralanabilecek dairelerin bir ay içinde 40-50 bin liraya çıkabileceği belirtiliyor. Geçen yıla kıyasla aynı bütçeyle daha küçük ya da daha eski dairelere ulaşmak mümkün olabiliyor.
EN UCUZ KİRALAR DOĞU İLLERİNDE
Türkiye genelinde ortalama kira ücretlerinin en düşük olduğu iller arasında Erzurum, Trabzon ve Kayseri yer alıyor. Ancak büyükşehirlerdeki kira artışları, özellikle öğrenci yoğunluğunun olduğu dönemlerde daha da belirginleşiyor.
İSTANBUL’DA İLÇE İLÇE KİRA FİYATLARI
İstanbul’da en düşük ve en yüksek ortalama kira bedelleri şu şekilde sıralanıyor:
Arnavutköy: 13.500 TL - 39.500 TL
Avcılar: 11.500 TL - 59.000 TL
Bağcılar: 20.000 TL - 60.000 TL
Bahçelievler: 25.000 TL - 80.000 TL
Bakırköy: 59.000 TL - 175.000 TL
Başakşehir: 13.500 TL - 75.000 TL
Bayrampaşa: 23.000 TL - 45.000 TL
Beşiktaş: 42.500 TL - 130.000 TL
Beylikdüzü: 15.000 TL - 55.000 TL
Beyoğlu: 25.000 TL - 110.000 TL
Büyükçekmece: 18.000 TL - 52.500 TL
Çatalca: 17.500 TL - 35.000 TL
Esenler: 24.000 TL - 50.000 TL
Esenyurt: 10.000 TL - 45.000 TL
Eyüpsultan: 18.500 TL - 105.000 TL
Fatih: 30.500 TL - 40.000 TL
Gaziosmanpaşa: 20.000 TL - 65.000 TL
Güngören: 35.000 TL - 54.500 TL
Kağıthane: 20.000 TL - 130.000 TL
Küçükçekmece: 13.000 TL - 80.000 TL
Sarıyer: 25.000 TL - 153.000 TL
Silivri: 14.000 TL - 35.000 TL
Sultangazi: 21.000 TL - 55.000 TL
Şişli: 20.000 TL - 200.000 TL
Zeytinburnu: 33.000 TL - 177.500 TL
Adalar: 44.000 TL - 62.500 TL
Ataşehir: 22.500 TL - 120.000 TL
Beykoz: 27.500 TL - 115.000 TL
Çekmeköy: 20.000 TL - 115.000 TL
Kadıköy: 40.000 TL - 135.000 TL
Kartal: 26.000 TL - 135.000 TL
Maltepe: 23.000 TL - 84.000 TL
Pendik: 18.000 TL - 65.000 TL
Sancaktepe: 14.000 TL - 60.500 TL
Sultanbeyli: 19.500 TL - 40.000 TL
Şile: 28.000 TL - 40.000 TL
Tuzla: 18.000 TL - 60.000 TL
Ümraniye: 18.000 TL - 82.500 TL
Üsküdar: 26.000 TL - 195.000 TL
Öğrencilerin yanı sıra tayin ve kayıt dönemi nedeniyle taşınma planı yapan ailelerin de ev arayışında olması, kiralık daire talebini daha da artırıyor. Bu durumun kira artışlarını hızlandırabileceği değerlendiriliyor.