Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerde kiralar 40 bin liranın üzerine çıkarken, bazı bölgelerde bu rakam 100 bin lirayı aşıyor. Uygun fiyatlı daire bulmak isteyen öğrenciler ise emlakçılara yoğun talep gösteriyor.

EVLER 30 BİNDEN 50 BİN LİRAYA FIRLAYACAK

Kira artış beklentisi ve ev bulma zorluğu nedeniyle birçok öğrenci, daireleri görmeden fotoğraflar üzerinden kiralamaya başladı. Sektör temsilcilerine göre, bu yıl 30 bin liraya kiralanabilecek dairelerin bir ay içinde 40-50 bin liraya çıkabileceği belirtiliyor. Geçen yıla kıyasla aynı bütçeyle daha küçük ya da daha eski dairelere ulaşmak mümkün olabiliyor.

EN UCUZ KİRALAR DOĞU İLLERİNDE

Türkiye genelinde ortalama kira ücretlerinin en düşük olduğu iller arasında Erzurum, Trabzon ve Kayseri yer alıyor. Ancak büyükşehirlerdeki kira artışları, özellikle öğrenci yoğunluğunun olduğu dönemlerde daha da belirginleşiyor.

İSTANBUL’DA İLÇE İLÇE KİRA FİYATLARI

İstanbul’da en düşük ve en yüksek ortalama kira bedelleri şu şekilde sıralanıyor:

Arnavutköy: 13.500 TL - 39.500 TL

Avcılar: 11.500 TL - 59.000 TL

Bağcılar: 20.000 TL - 60.000 TL

Bahçelievler: 25.000 TL - 80.000 TL

Bakırköy: 59.000 TL - 175.000 TL

Başakşehir: 13.500 TL - 75.000 TL

Bayrampaşa: 23.000 TL - 45.000 TL

Beşiktaş: 42.500 TL - 130.000 TL

Beylikdüzü: 15.000 TL - 55.000 TL

Beyoğlu: 25.000 TL - 110.000 TL

Büyükçekmece: 18.000 TL - 52.500 TL

Çatalca: 17.500 TL - 35.000 TL

Esenler: 24.000 TL - 50.000 TL

Esenyurt: 10.000 TL - 45.000 TL

Eyüpsultan: 18.500 TL - 105.000 TL

Fatih: 30.500 TL - 40.000 TL

Gaziosmanpaşa: 20.000 TL - 65.000 TL

Güngören: 35.000 TL - 54.500 TL

Kağıthane: 20.000 TL - 130.000 TL

Küçükçekmece: 13.000 TL - 80.000 TL

Sarıyer: 25.000 TL - 153.000 TL

Silivri: 14.000 TL - 35.000 TL

Sultangazi: 21.000 TL - 55.000 TL

Şişli: 20.000 TL - 200.000 TL

Zeytinburnu: 33.000 TL - 177.500 TL

Adalar: 44.000 TL - 62.500 TL

Ataşehir: 22.500 TL - 120.000 TL

Beykoz: 27.500 TL - 115.000 TL

Çekmeköy: 20.000 TL - 115.000 TL

Kadıköy: 40.000 TL - 135.000 TL

Kartal: 26.000 TL - 135.000 TL

Maltepe: 23.000 TL - 84.000 TL

Pendik: 18.000 TL - 65.000 TL

Sancaktepe: 14.000 TL - 60.500 TL

Sultanbeyli: 19.500 TL - 40.000 TL

Şile: 28.000 TL - 40.000 TL

Tuzla: 18.000 TL - 60.000 TL

Ümraniye: 18.000 TL - 82.500 TL

Üsküdar: 26.000 TL - 195.000 TL

Öğrencilerin yanı sıra tayin ve kayıt dönemi nedeniyle taşınma planı yapan ailelerin de ev arayışında olması, kiralık daire talebini daha da artırıyor. Bu durumun kira artışlarını hızlandırabileceği değerlendiriliyor.