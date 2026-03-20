İstanbul’da Ramazan Bayramı’nın ilk sabahında megakent, alışılmış yoğunluğunun aksine sakin bir güne uyandı. İstanbulluların büyük bir kısmının bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek üzere şehirden ayrılmasıyla birlikte ana arterlerde trafik akışı rahatladı.
D-100 VE METROBÜS DURAKLARI BOŞ KALDI
Normal günlerde sabah saatlerinde durma noktasına gelen Zeytinburnu D-100 Karayolu’nda araç sayısının oldukça az olduğu görüldü. Havanın yağışlı olmasıyla birlikte vatandaşların dışarı çıkmayı ertelemesi, toplu taşıma araçları ve metrobüs duraklarında da yoğunluğun oluşmamasını sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki yoğunluk saat 11.30 sıralarında yüzde 45 olarak ölçüldü.
ÖĞLE SAATLERİNDE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR
Bayram namazı ve sabah erken saatlerde işe gidenler dışında yolların boş kaldığı gözlemlenirken, bayram ziyaretlerinin başlamasıyla birlikte trafiğin öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak artması bekleniyor.