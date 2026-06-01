Bayram tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yeniden kendini gösterdi. Sabahın erken saatlerinde yollara çıkan vatandaşlar, alışıldık İstanbul trafiğiyle karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritası verilerine göre, sabah saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.
D-100 KARAYOLUNDA UZUN KUYRUKLAR
Özellikle kentin en önemli ana arterlerinden biri olan D-100 Karayolu'nda araç akışı durma noktasına geldi.
Araçların ilerlemekte büyük güçlük çektiği güzergahlarda kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Bayram tatili sonrası haftaya başlayan ve işlerine ya da okullarına yetişmeye çalışan İstanbullular yollarda ciddi zorluklar yaşadı.