Şehir Hatları AŞ’nin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hatlarında sefer yapılamayacak. Uzun Boğaz Turu da iptal edilen seferler arasında yer aldı.
Açıklamaya göre iptal edilen diğer seferler ve saatleri şöyle:
- Kadıköy-Karaköy: 21.00’den sonraki seferler
- Üsküdar-Eminönü: 20.30’dan sonraki seferler
- Beykoz-Sarıyer: 18.55’ten sonraki seferler
- Küçüksu-İstinye: 18.40’tan sonraki seferler
- Çubuklu-İstinye: 19.00’dan sonraki seferler gerçekleştirilmeyecek.
TÜM GECE SEFERLERİ İPTAL
Bunun yanı sıra Büyükada-Sedef Adası Hattı ile Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı’ndaki tüm gece seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.