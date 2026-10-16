Şehir Hatları AŞ’nin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hatlarında sefer yapılamayacak. Uzun Boğaz Turu da iptal edilen seferler arasında yer aldı.

Açıklamaya göre iptal edilen diğer seferler ve saatleri şöyle:

Kadıköy-Karaköy: 21.00’den sonraki seferler

Üsküdar-Eminönü: 20.30’dan sonraki seferler

Beykoz-Sarıyer: 18.55’ten sonraki seferler

Küçüksu-İstinye: 18.40’tan sonraki seferler

Çubuklu-İstinye: 19.00’dan sonraki seferler gerçekleştirilmeyecek.

TÜM GECE SEFERLERİ İPTAL

Bunun yanı sıra Büyükada-Sedef Adası Hattı ile Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı’ndaki tüm gece seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.